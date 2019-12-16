سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شكاوى مطاعم الخمس نجوم من المحليات تتصدر عمومية المنشآت السياحية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:00 ص
شكاوى مطاعم الخمس نجوم من المحليات تتصدر عمومية المنشآت السياحية عادل المصرى
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، الجمعية العمومية العادية لها  ،اليوم الاثنين ، بحضور عبد الفتاح العاصى، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الفنادق والقرى والمنشآت السياحية، لبحث عدد من المشكلات التى تواجه قطاع المطاعم السياحية.
 
وتناقش الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية في إجتماعها العادى، تقرير مجلس الإدارة ونشاطه خلال العام الحالى 2019، وما تم تحقيقه من إنجازات وتحركات لصالح أعضاء الجمعية العمومية ومنذ تشكيله وحتى الآن، وكذلك إقرار الميزانية العمومية عن العام المالى 2018 /2019، إلى جانب ما يطرحه أعضاء الجمعية العمومية من أفكار ومقترحات ومشاكل تواجه البعض منها.
 
 
وقالت الغرفة  ،أن مشكلة التدخل السافر والتجاوزات الخطيرة، التى ترتكب من قبل بعض أجهزة المحليات تجاه المنشآت السياحية، سوف تتصدر الموضوعات التى يطرحها أعضاء الجمعية العمومية، خاصة وإن هذه التجاوزات غير قانونية وتُعد تغولاً على اختصاصات وزارة السياحة، وقد تسببت فى غلق وإيقاف نشاط بعض المنشآت السياحية دون مبرر أو سند قانونى، وبالتالى تهديد العمالة بها بالتشرد والفصل، لعدم قدرة المنشآت على الوفاء بسداد المستحقات عليها نتيجة لوقف نشاطها وإغلاقها.
 
وأشارت الغرفة ، إلى أن هناك مطالبات من الأعضاء بضرورة تفعيل القوانين التى تحد من هذه التدخلات والتجاوزات، وعرض الأمر على مجلس الوزراء للفصل فى هذه التدخلات، وحتى يمكن للقطاع السياحى أن يقوم بمهمامه على الوجه الأكمل، وخاصة وإنه يُعد الحصان الأسود فى إيرادات مصر من العملات الأجنبية، ويتفوق بها على الصناعات التصديرية والبترولية الأخرى ودخل قناة السويس.
 
 
 

المطاعم السياحية

الجمعية العمومية

المحليات

السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طوق نجاة جيد من البنك المركزى للسياحة.. 50 مليار جنيه لإحلال وتجديد الفنادق وإعفاء المتعثرين من الفوائد.. مستثمرو جنوب سيناء تشيد بالمبادرة وتؤكد: الأكبر فى تاريخ القطاع.. وبدأنا التنسيق للاستفادة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:50 م

سكرتير مساعد حزب الوفد: الصناعة الأهم فى مصر حاليا هى السياحة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:38 م

البنك المركزى يعلن عن أكبر خطة تمويلية لدعم السياحة بـ50 مليار جنيه

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:40 م

الرئيس التنفيذى الفطيم: نستهدف المساهمة فى تحقيق انتعاشة فى سياحة التسوق

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأرقام.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 3,8 مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات

بالأرقام.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 3,8 مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

محمود محيى الدين: أترك منصبى كنائب لرئيس البنك الدولى يوم 10 يناير

محمود محيى الدين: أترك منصبى كنائب لرئيس البنك الدولى يوم 10 يناير

12 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

12 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

كاميرا سوبر كورة.. شاهد فرحة جنونية لـ عبد الحفيظ وأمح بعد هدف السولية

كاميرا سوبر كورة.. شاهد فرحة جنونية لـ عبد الحفيظ وأمح بعد هدف السولية

الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019

موجز المحافظات.. عاطل يقتل ابنة زوجته ذات الـ 6 أشهر

موجز المحافظات.. عاطل يقتل ابنة زوجته ذات الـ 6 أشهر

كيف يتعامل الأراجوز معتز مطر والبلياتشو محمد ناصر مع تودد أردوغان لإسرائيل.. كاريكاتير

كيف يتعامل الأراجوز معتز مطر والبلياتشو محمد ناصر مع تودد أردوغان لإسرائيل.. كاريكاتير

فيديو.. شابان يعتديان على عامل نظافة مسن بطنطا.. ورئيس الحى: مضطرب ولا يتبعنا

فيديو.. شابان يعتديان على عامل نظافة مسن بطنطا.. ورئيس الحى: مضطرب ولا يتبعنا

المرصد الليبية: سماع دوي انفجارات قرب الكلية الجوية بمصراتة

المرصد الليبية: سماع دوي انفجارات قرب الكلية الجوية بمصراتة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة