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سيناتور جمهورى : انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بات قريبًا

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:00 م
سيناتور جمهورى : انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بات قريبًا السيناتور الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي لينزي جراهام
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أكد السيناتور الجمهوري البارز بمجلس الشيوخ الأمريكي لينزي جراهام، اليوم الإثنين، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بات قريبًا، مُضيفًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن انخفاض عدد القوات المتمركزة هناك خلال الأسبوع الجاري. 
 
وقال جراهام، خلال زيارته إلى العاصمة الأفغانية كابول، إن ترامب قد يخفض من عدد القوات الأمريكية المتمركزة هناك لتصل إلى 8 آلاف جندي من إجمالي 12 ألفًا، لافتًا إلى أن قوات الدفاع الوطني الأفغانية ستتولى مهمة الدفاع عن آراضيها في الفترة المُقبلة.. حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. 
 
كما أعرب عن رفضه لفكرة الانسحاب الأمريكي بالكامل من أفغانستان، موضحًا أن انسحاب القوات الأمريكية من هناك يجب أن يكون مبنيًا على الظروف، مُشددًا على ضرورة التزام حركة طالبان بالعهود التي قطعاتها على نفسها خلال مفاوضات السلام مع واشنطن. 
 
يُشار إلى أن واشنطن أعلنت تعليق المحادثات، التي تم استئنافها منذ فترة قريبة مع طالبان، بعد هجوم استهدف قاعدة باجرام العسكرية الجوية الأمريكية شمالي مدينة كابول الأربعاء الماضي وأسفر عن مقتل مواطنين أفغانيين وإصابة 70 آخرين، إلى جانب إصابة 5 جنود أمريكيين بجروح طفيفة. 
 

لينزي جراهام

القوات الأمريكية

أفغانستان

دونالد ترامب

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