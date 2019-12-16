سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:03 م
سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1 فورمولا - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت صحيفة ذا صن، اليوم الاثنين، أن مجوهرات بقيمة 50 مليون جنيه إسترلينى (64 مليون دولار) سُرقت من منزل فى غرب لندن تملكه تمارا إيكلستون، ابنة المسؤول السابق فى بطولة العالم للسيارات (فورمولا 1) بيرنى إيكلستون، وذلك عملية سطو استغرقت 50 دقيقة.

وأضافت الصحيفة أن 3 لصوص تسللوا إلى منزل تمارا (35 عاما) القريب من متنزه هايد بارك، يوم الجمعة، فى غفلة من الحراس ليسرقوا مجوهرات من خزائن بغرفة النوم.

وأوضح تقرير الصحيفة أن تمارا، وهى عارضة أزياء وشخصية مشهورة فى بريطانيا، كانت قد غادرت البلاد توا لقضاء عطلة عيد الميلاد عندما وقعت عملية السطو.

وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية إنها لن تؤكد أى تفاصيل محددة، لكنها ذكرت عند سؤالها عن القضية أن الشرطة استدعيت إلى عقار سكنى بغرب لندن بعد الساعة 2300 مساء الجمعة للاستجابة لبلاغات عن سطو.

وأضافت "حضر أفراد الشرطة... هناك تقارير عن سرقة كمية من المجوهرات عالية القيمة. لم تحدث اعتقالات. التحقيقات مستمرة".


فورمولا

سرقه مجوهرات

ذا صن

اخبار فورمولا

مسئول فورمولا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة