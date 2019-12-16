سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

رويترز

ذكرت صحيفة ذا صن، اليوم الاثنين، أن مجوهرات بقيمة 50 مليون جنيه إسترلينى (64 مليون دولار) سُرقت من منزل فى غرب لندن تملكه تمارا إيكلستون، ابنة المسؤول السابق فى بطولة العالم للسيارات (فورمولا 1) بيرنى إيكلستون، وذلك عملية سطو استغرقت 50 دقيقة.

وأضافت الصحيفة أن 3 لصوص تسللوا إلى منزل تمارا (35 عاما) القريب من متنزه هايد بارك، يوم الجمعة، فى غفلة من الحراس ليسرقوا مجوهرات من خزائن بغرفة النوم.

وأوضح تقرير الصحيفة أن تمارا، وهى عارضة أزياء وشخصية مشهورة فى بريطانيا، كانت قد غادرت البلاد توا لقضاء عطلة عيد الميلاد عندما وقعت عملية السطو.

وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية إنها لن تؤكد أى تفاصيل محددة، لكنها ذكرت عند سؤالها عن القضية أن الشرطة استدعيت إلى عقار سكنى بغرب لندن بعد الساعة 2300 مساء الجمعة للاستجابة لبلاغات عن سطو.

وأضافت "حضر أفراد الشرطة... هناك تقارير عن سرقة كمية من المجوهرات عالية القيمة. لم تحدث اعتقالات. التحقيقات مستمرة".