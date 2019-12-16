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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:10 م
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سامسونج تقدم حلول تكنولوجية ذكية لتجربة حياتية أفضل.. فيديو

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:40 م
سامسونج تقدم حلول تكنولوجية ذكية لتجربة حياتية أفضل.. فيديو أحمد جعفر رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج

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أوضح أحمد جعفر رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج أن الشركة حريصة كل عام أن تشارك فى معرض cairo ict حيث أنه المؤتمر رقم واحد فى أفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت جعفر، إلى أن الشركة هذا العام تشارك بمجموعة حلول جديدة ومنتجات حديثة فبالنسبة للتليفزيونات تقدم الشركة هذا العام تليفزيونات بتقنية QLED 8K ويتم تصديرها لأكثر من 40 دولة بالعالم، أما بالنسبة للموبايلات فيوجد Galaxy Fold بالإضافة إلى Galaxy Note 10 وNote 10 Plus , وبالنسبة للأجهزة المنزلية تقدم SmartThingوهو أبلكيشن على الموبايل يسمح بتوصيل مجموعة الأجهزة المنزلية كلها ببعض وبالنسبة إلى مجال الأعمال توجد مجموعة من الحلول تقدم للفنادق ومحلات الفاشون، حيث توجد مجموعة مختلفة من المنتجات والحلول التى تناسب جميع فئات الشعب المصرى.


سامسونج

معرض Cairo ICT

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