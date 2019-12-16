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سامح شكرى يلتقى الممثل السامى لتحالف الأمم المتحدة للحضارات

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:13 م
سامح شكرى يلتقى الممثل السامى لتحالف الأمم المتحدة للحضارات سامح شكرى والممثل السامى لتحالف الأمم المتحدة للحضارات
كتبت ريهام عبد الله

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يواصل سامح شكرى، وزير الخارجية، عقد لقاءات ثنائية مع المسئولين المشاركين فى منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بشرم الشيخ.

والتقى وزير الخارجية، وميجيل موراتينوس، الممثل السامى لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، على هامش مشاركتهما فى منتدى شباب العالم.

سامح شكرى
سامح شكرى

 

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

 

ونشر السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر تويتر صور من اللقاء، وعلق :"على هامش النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، وزير الخارجية سامح شكري يلتقي الممثل السامى لتحالف الأمم المتحدة للحضارات "ميجيل موراتينوس".

والتقى سامح  شكرى، وزير الخارجية مع الدكتور شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أمس الأحد ووقعا خلال اللقاء على خطاب نوايا بشأن التعاون لتعزيز تمكين المرأة والشباب.

 
 

سامح شكرى

وزير الخارجية

وزارة الخارجية

منتدى شباب العالم

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