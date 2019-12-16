روسيا : عودة 882 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

ا.ش.ا

أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 882 لاجئا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية من بينهم 386 لاجئا (116 امرأة و197 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس وتلكلخ) بالإضافة إلى 496 لاجئا (149 امرأة و253 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأفاد بيان صادر عن المركز الروسي اليوم الاثنين، بأن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض في قرية (زمرين) بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق من الألغام على مساحة 3.1 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.