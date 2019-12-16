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رشا راغب: 60% من تعداد إفريقيا شباب وهم الثروة الأكبر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:08 م
رشا راغب: 60% من تعداد إفريقيا شباب وهم الثروة الأكبر الدكتورة رشا راغب
هيثم سلامة

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قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، إن الشباب هم الثروة الأكبر لإفريقيا حيث يمثلون 60 % من تعداد سكانها. 
 
وأضافت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب خلال جلسة "أفاق التنمية المستدامة فى أفريقيا.. فرص وتحديات" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن الشباب هم الثروة الأكبر غير الناضبة والأهم فى مصر ، ونتحدث عن 60%  من تعداد سكان ، مما يعنى أننا قارة غنية بشبابها أكثر من مكون أخر طبيعى أو صناعى، لأن الإنسان هو الثروة الحقيقية ويمكن فى أوقات معينة، كنا نرى أن الشباب أداة تهديد، ولكننا نراه أداة بناء. 
 
وتابعت، أن دفعات البرنامج الرئاسى للقيادة والتأهيل PLP تكون مكونه من 100 شاب وشابة  يتم اختيارهم وفقا لآليات فرز دقيقة جدا، ونكون حرصين أن يكون الشاب الذى يتم اختيار يقدم قيمة مضافة لبلدة ومهتم بمقاومات التنمية المستدامة ويكون فاعل فيها. 
 
وأوضحت، أن الجانب الهام فى البرنامج هو وجود رسالة واضحة بأن الحدود والفوارق غير موجودة ، حيث كلما تنوعنا ورأينا الاختلاف كنا أغنى، سواء كانت المذهبية والعقائدية، خلال 6 أسابيع يقدروا التعايش مع بعضهم البعض ويدرسوا كل التحديات التى تواجه القارة الإفريقية من حيث البيئة  والتعليم، حيث يرجع كل فرد بأفكاره حيث يدرس كيفية تطبيقها. 
 
وتابعت، استطعنا تكوين روابط خرجين سوف يكونوا نواه لدوائر متصلة حيث يكون شباب فاعل وقادر على أنه يواصل على أرض الواقع.

الدكتورة رشا راغب

لأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

منتدى شباب العالم2019

شرم الشيخ

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