رئيس وزراء باكستان يبحث مع سيناتور أمريكى العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الاثنين مع رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكى وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ليندسى جراهام العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أنه تم خلال اللقاء - الذى حضره وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى - مناقشة سبل تحسين العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة.
يعد جراهام مدافعا قويا عن تنشيط العلاقات الأمريكية الباكستانية لصالح السلام والأمن الإقليميين.
ودعا جراهام - فى اجتماعات سابقة مع عمران خان - إلى مشاركة متواصلة ورفيعة المستوى بين باكستان وأمريكا، وأعرب عن تقديره لدعم باكستان للسلام والمصالحة في أفغانستان.
رئيس وزراء باكستان يبحث مع سيناتور أمريكى العلاقات الثنائيةالإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:43 ص
رئيس وزراء باكستان عمران خان
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بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الاثنين مع رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكى وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ليندسى جراهام العلاقات الثنائية بين البلدين.
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