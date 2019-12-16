سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء باكستان يبحث مع سيناتور أمريكى العلاقات الثنائية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:43 ص
رئيس وزراء باكستان يبحث مع سيناتور أمريكى العلاقات الثنائية رئيس وزراء باكستان عمران خان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الاثنين مع رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكى وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ليندسى جراهام العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أنه تم خلال اللقاء - الذى حضره وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى - مناقشة سبل تحسين العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة.
يعد جراهام مدافعا قويا عن تنشيط العلاقات الأمريكية الباكستانية لصالح السلام والأمن الإقليميين.
ودعا جراهام - فى اجتماعات سابقة مع عمران خان - إلى مشاركة متواصلة ورفيعة المستوى بين باكستان وأمريكا، وأعرب عن تقديره لدعم باكستان للسلام والمصالحة في أفغانستان.


باكستان

عمران خان

رئيس وزراء باكستان

سيناتور امريكى

العلاقات الأمريكية الباكستانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

فيديو معلوماتى.. أشهر 10 تنبؤات لنهاية العالم فى آخر 50 سنة "فشنك"

فيديو معلوماتى.. أشهر 10 تنبؤات لنهاية العالم فى آخر 50 سنة "فشنك"

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة عن أمس بمعدل 3 درجات

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة عن أمس بمعدل 3 درجات

3 سيناريوهات مجنونة تنتظر العمالقة في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

3 سيناريوهات مجنونة تنتظر العمالقة في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة