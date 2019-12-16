سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ختام حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى بوزارة الطيران والشركات التابعة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:28 م
ختام حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى بوزارة الطيران والشركات التابعة جانب من الحملة
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتمت اليوم الاثنين، فعاليات حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، والتى أقيمت فى إطار حملة 100 مليون صحة على السيدات العاملات بوزارة الطيران المدنى والشركات التابعة لها تحت رعاية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

 

شارك فى الحملة نخبة من أطباء وزارة الصحة بالتعاون مع أطباء عيادات وزارة الطيران المدنى المتخصصين فى مجال سرطان الثدى الذين قاموا بإجراء الكشف والفحص الطبى للعدد كبير من العاملات بوزارة الطيران المدنى والشركات التابعة لها.

 

وجهت وزارة الطيران الشكر للقائمين على الحملة وهم الدكتور محمد حسان مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة والدكتور أحمد السيد مرسى مدير حملة المرأة والدكتور محمد شوقى رئيس قطاع مديرين الشئون الصحية بالقاهرة والدكتور علا الدسوقى مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية.


وزارة الطيران

اخبار المطار

وزارة الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة