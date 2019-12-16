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حقيبة ال "جيف اواي" أيقونة منتدى شباب العالم .. صور

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:14 ص
حقيبة ال "جيف اواي" أيقونة منتدى شباب العالم .. صور حقيبه منتدى شباب العالم
أمل غريب

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حرص المشاركون في منتدى شباب العالم، على ارتداء حقيبة ال "جيف اواي" التي أهدتها إليهم إدارة المنتدى، بشكل لافت، وكأنهم اعتبرونها أيقونة منتدى شباب العالم.
 
وشنطة ال "جيف اواي" أو "الهدية"، عادة حرصت عليها إدارة منتدى شباب العالم، على إهدائها للشباب الضيوف الحاضرين لأيام وفعاليات المنتدى، كنوع من التذكار.
 
وتضم حقيبة ال "جيف أواي" قلم حبر ، وأجندة وبلوك نوت باسم منتدى شباب العالم، وأخيرا كريستالة قيمة عليها شعار المنتدى"، جميعهم داخل حقيبة من قماش الخيامية .
 
اللافت هذا العام، أن كل الشباب على اختلاف جنسياتهم وتباين طريقة تفكيرهم ولغاتهم، وأذواقهم، حرصوا على ارتداء حقيبة الـ "جيف أواي" منذ اليوم الأول لانطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، بشكل عبر عن اعتزازهم بالهدية التي شعروا بأنها تعبر عنهم ووحدت أزواقهم المختلفة.
 
واعتبر الشباب الحاضرين في منتدى شباب العالم، أن ارتداء شنطة ال "جيف أواي" هو الأيقونة التي يفتخرون بها من حضورهم لمنتدى شباب العالم.
 
وتقول ماري ميشيل، 20 سنة، من فرنسا، إنها سعيدة جدا بالهدية التي تسلمتها من إدارة منتدى شباب العالم، وأنها ستحرص على الاحتفاظ بها، وكذلك التقطت صورة للحقيبة ومحتوياتها، ونشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لأنها فخورة بالهدية.
 
كما أعرب برنارد دوي، ٢٢عاما، من نيجيريا، عن سعادته بارتداء حقيبة الـ"جيف أواي"، خاصة أن تصميمها الخارجي يتماشى جدا مع الموضة المنتشرة حاليا بين الأوساط الشبابية، وكذلك خامتها جيدة جدا وتتحمل أن يضع بها متعلقاته الشخصية.
 
وقالت ميريت بنيتا، ١٩عاما، من إنجلترا، أنها منبهرة بحقيبة ال "جيف أواي"، واعتبرتها اسلوب راقي في الترحيب بضيوف منتدى شباب العالم، خاصة أن الهداية التي تضمها الحقيبة، قيمة للغاية، كما أنها حرصت على ارتدائها أثناء حضورها لفاعليات المنتدى، لأن الحقيبة ذات تصميم عملي وشبابي وتساير الموضة، وتتماشى مع زوقها الخاص، بالإضافة إلى أنها نشرت صورة لها مع الحقيبة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ودعت اصدقاءها في بلدها والعالم، إلى الاشتراك في منتدى شباب العالم، في نسخاته القادمة.
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منتدى شباب العالم

منتدى الشباب

شرم الشيخ

السيسى

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