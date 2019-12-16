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حريق يلتهم شقة سكنية بالعاشر من رمضان.. والحماية المدنية تدفع بسيارتين

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:24 م
حريق يلتهم شقة سكنية بالعاشر من رمضان.. والحماية المدنية تدفع بسيارتين حريق شقة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بالشرقية، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة "الأردنية"، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

تلقى اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، إخطارًا من العميد خالد فرج عيسى، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بوحدة سكنية بمنطقة "الأردنية" بدائرة القسم.
 
وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبوفول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بسيارتين إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.
 
والتهمت النيران محتويات الشقة بالكامل دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسبابه.
 

 

 


الشرقية

العاشر من رمضان

حريق

الاردنية

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