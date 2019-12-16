حريق يلتهم شقة سكنية بالعاشر من رمضان.. والحماية المدنية تدفع بسيارتين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بالشرقية، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة "الأردنية"، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
تلقى اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، إخطارًا من العميد خالد فرج عيسى، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بوحدة سكنية بمنطقة "الأردنية" بدائرة القسم.
وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبوفول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بسيارتين إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة