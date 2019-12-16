حريق يلتهم شقة سكنية بالعاشر من رمضان.. والحماية المدنية تدفع بسيارتين

تلقى اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، إخطارًا من العميد خالد فرج عيسى، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بوحدة سكنية بمنطقة "الأردنية" بدائرة القسم.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبوفول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بسيارتين إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

والتهمت النيران محتويات الشقة بالكامل دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسبابه.