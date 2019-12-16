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جنبلاط: هناك عناصر تستقدم من خارج الثورة بهدف تبرير العنف وتخريب بيروت

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:05 ص
جنبلاط: هناك عناصر تستقدم من خارج الثورة بهدف تبرير العنف وتخريب بيروت رئيس الحزب الاشتراكى اللبنانى وليد جنبلاط
وكالات الأنباء

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أعرب رئيس الحزب الاشتراكي اللبنانى، وليد جنبلاط، عن اعتقاده بأن هناك عناصر تستقدم من خارج الثورة بهدف تبرير العنف وتخريب بيروت، داعيا إلى تشكيل حكومة اختصاصيين.

 

وقال جنبلاط في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "في ظل هندسة مدروسة لتخريب الثورة السلمية، يتم استقدام عناصر مشاغبة لتبرير الضرب المبرح وتخريب وسط بيروت"، وأضاف أنه "في ظل هندسة سياسية مضحكة، تتكرر الحاجة إلى حكومة من التكنوقراط، أشبه برواد الفضاء"، وفق تعبيره.

 

وقال جنبلاط في سياق آخر، إنه "في ظل هندسة جهنمية سيتم تهريب المتعامل مع إسرائيل، عامر الفاخوري، بعد إسقاط الهوية اللبنانية وإصدار عفو عنه"، وأضاف أن "البلد يتهاوى".


جنبلاط

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