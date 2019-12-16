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تكريك 80 مليون متر مكعب لدخول أنواع جديدة من الأسماك ببحيرة المنزلة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:39 ص
تكريك 80 مليون متر مكعب لدخول أنواع جديدة من الأسماك ببحيرة المنزلة
بورسعيد محمد فرج

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قال المهندس مجدى زاهر المدير التنفيذى لبحيرة المنزلة ، أن البحيرة تحولت إلى خلية نحل عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، شارة البدء لتطهير بحيرة المنزلة، لتحقيق الإنجاز المطلوب، خلال المدة المحددة التى حددها الرئيس لزيادة الإنتاج السمكى، وإزالة كافة المعوقات والتعديات على المسطح المائى، تحت إشراف الثروة السمكية بهدف استعادة البحيرة كسابق عهدها.

وأضاف زاهر لليوم السابع ، أنه تم تطهير 35 ألف فدان بنسبة تصل لــ80 % فضلا عن تكريك 80 مليون متر مكعب، لشق قنوات شعاعية  لسهولة دخول المياه من البحر للبحيرة فى حالة المد والجزر ، مضيفا أن إجمالى التعديات على المسطح المائى  بلغت 4658 حالة  تعدى، وتم  إزالة  3415 حالة ليصبح باقى إجمالي التعديات 972 حالة  جارى إزالتها ، موضحا أن هناك بعض التعديات من الصيد المخالف داخل البحيرة منها صيد الزريعة بصعق الكهرباء بالمخالفة للقانون .

وفى ذات السياق، أكد أن مساحة بحيرة المنزلة بعد إزالة التعديات والمزارع السمكية المخالفة لقانون الصيد 250 ألف فدان بعد أن كانت المساحة من قبل 175 ألف فدان. 

وأشار زاهر إلى أن تطهير بحيرة المنزلة أدى إلى دخول أسماك بحرية فاخرة  كا القاروص والدنيس والكابوريا والجمبرى واللوت  والبورى وغطيان موسى وكلها مؤشرات تؤكد عودة البحيرة كسابق عهدها لتصبح مصدرا أساسى للثروة السمكية التى تعد أمن قومى للبلاد .

بحيرة المنزلة (1)
بحيرة المنزلة (1)

 

بحيرة المنزلة (2)
بحيرة المنزلة (2)

 

بحيرة المنزلة (3)
بحيرة المنزلة (3)

 

بحيرة المنزلة (4)
بحيرة المنزلة (4)

 


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