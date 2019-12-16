تعيين فولوديمير يلشينكو سفيرًا جديدًا لأوكرانيا بالولايات المتحدة

ا.ش.ا

وافقت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، على تعيين فولوديمير يلشينكو سفيرًا جديدًا لأوكرانيا في واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (أوكرينفورم) الأوكرانية - إن بلاده تسلمت بالفعل وثيقة قبول من الولايات المتحدة ليلشينكو، الذي تم ترشيحه للمنصب منذ شهرين، والذي يشغل حاليًا منصب مبعوث أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تباطأت في قبول يلشينكو، إذ اقترحت - من قبل - أن يكون المرشح للمنصب دبلوماسي غير بارز، ينظر لسياسة ترامب نظرة إيجابية.. لكن أوكرانيا قامت بدلًا من ذلك بتعيين يلشينكو الذي يتمتع بخبرة كبيرة في العمل الدبلوماسي.