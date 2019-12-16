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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:51 م
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تعرف على أغرب أسباب حكة اليدين.. أبرزها السرطان والسكر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:00 م
تعرف على أغرب أسباب حكة اليدين.. أبرزها السرطان والسكر حكة الجلد
فاطمة ياسر

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نحن نستخدم أيدينا في العديد من الإجراءات على مدار اليوم، وعند الإصابة بالأصابع المؤلمة والملتهبة ويصاحب هذا حكة الجلد  ستسبب في إعاقة الممارسات البسيطة مثل حمل القلم أو الكتابة، ويمكن أن تشير حكة اليدين أو الأصابع  إلى وجود حساسية أو شيء أكثر خطورة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع " facty".

-كثرة غسل اليدين المفرط،  فيعد الفعل الذي يساعد على منع انتشار المرض يمكن أن يجعل أيدينا أكثر عرضة للعدوى. فالغسيل الزائد لليدين يعرضها للجفاف ويتسبب ذلك  في  خدش الجلد،  ويزيد من فرص انتشار الإصابة بجروح وهذا الأمر يتسبب في أن تصبح  عرضة للبكتيريا والكائنات الحية المعدية ، ولذا عليك التأكد من معرفة المنظفات المستدمة وينصح باستخدام المرطبات  الغنية بالزيوت، وتشير الدراسات إلى أن قشر برتقال الماندرين ، على سبيل المثال ، ينظم رطوبة البشرة وينعم البشرة الخشنة.

-أعمال النظافة المنزلية، تحافظ العديد من المنتجات على نظافة المنازل والشركات ولكنها قوية على اليدين، وهذا يتسبب في جعلها  مهيجة ومتورمة، بالإضافة إلى دواء كورتيكوستيرويد محدد أو دواء مضاد للفطريات ، فإن إحدى أفضل الطرق لحماية نفسك من المواد الكيميائية القاسية هي غسل يديك بالصابون الخفيف بعد التنظيف، حتى لو كنت ترتدي قفازات. اتبع ذلك مع محلول كثيف ودسم مع الألوة ، لتهدئة تهيج البشرة.

-الإصابة بالصدفية  من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بحكة باليدين،  ويصاحب ذلك ألم وحرقان أو حكة وهذا المرض المزمن يسبب زيادة إنتاج خلايا الجلد، والتي تتراكم وتصبح حمراء ومتقشرة .

حكة اليدين
حكة اليدين

 

-ويعد مرض السكر من أبرز أسباب الإصابة والتعرض لحكة اليدين، لأنه يمكن أن  تدهور الأعصاب الطرفية بسبب ضعف الدورة الدموية، مما يؤدي إلى خلل في الخلايا العصبية الحساسة للحكة، وقد تكون الحكة في الأصابع والقدمين شديدة بما يكفي لإحداث آفات ، مما يزيد من تعقيد الموقف ويوصي الأطباء بالتحكم في مستويات السكر بالدم، والحفاظ على رطوبة حكة الجلد لتقليل التشققات.

- السرطان، فنجد أن في حالات نادرة ، تشير أن الحكة تكون من علامات الإصابة بالسرطان و تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من سرطان الجلد أو سرطان الدم هم أكثر عرضة لتجربة الحكة التي الأفراد دون المرض. إذا كنت لا تعرف ما الذي يسبب الحكة المتكررة .

 


حكة الجلد

ما هي اسباب حكة اليدين

اسباب حكة اليدين

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