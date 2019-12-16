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تحرير 2385 محضر و مخالفة تموينية خلال شهر بالفيوم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:20 ص
تحرير 2385 محضر و مخالفة تموينية خلال شهر بالفيوم حملة تموينية - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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شنت مديرية التموين بمحافطة الفيوم حملات تموينية على الأسواق والمخابز من مسئولى الرقابة التموينية فى دائرة المحافظة خلال شهر نوفمبر لعام 2019 والتى أسفرت عن ضبط  2385 مخالفات وتقارير ومحاضر متنوعه في قطاعات المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية.


وبلغ إجمالى كميه الدقيق المدعم المضبوطة قبل تهريبها لبيعها بالسوق السوداء خلال الشهر الماضي  20 ألف و300  كيلو دقيق خاص بالمخابز والمستودعات، وتم ضبط 20 طن سكر تمويني ناقص للوزن قبل بيعه للمستهلك.

وأكد المحاسب جمال عبد القوى مدير إداره التفتيش الفنى بالمديرية أن إجمالى الغرامات المسدده خلال شهر نوفمبر فى قطاع المخابز بحوالى 690 ألف جنيها، وإجمالي الغرامات المسدده من التجار التموينيين 159 ألف جنيها وتم تسديدهم بالكامل لخزينة الدولة لضمان وصل الدعم لمستحقيه.
 

 

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