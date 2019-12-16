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تجديد حبس 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:03 م
تجديد حبس 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت

محكمة الجنح المختصة

، حبس 4 متهمين بغسل حوالى 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
 
وكشفت التحريات، أن المتهمين كونوا تشكيلًا منظمًا تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة، واشتركوا فى جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجئوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.
 
  
 
 

تجديد حبس 4 متهمين

غسل الاموال

30 مليون جنيه

النيابة العامة

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