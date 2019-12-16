تجديد حبس 13 متهما بتلقي تمويلات إرهابية 15 يومًا

كتبت أمنية الموجي

جددت النيابة العامة، حبس 13 متهما، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.

المتهمون المحبوسون احتياطيا بالقضية، كلا من: إسلام توفيق، انس عبد العاطى، ومنصور مهدى، ورزق عبد الحميد، والسيد محمد، وفتحى مرشدى، وعلاء السيد، وأحمد زين، وكمال عصام، ويحيى الزكى، وسعيد ياسين، وسعيد جبر، وعبد الله السيد، وسليمان الشحات.

ونسبت النيابة للمتهمين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.