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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:15 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة الكويت
كتبت أمنية جلال

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% خاسراً 5.56 نقطة ليغلق عند مستوى 6150.43 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% خاسراً 13.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6814.96 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% رابحاً 10.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4837.77 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 167.6 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون دينار كويتى عبر 7447 صفقة.
 
وتراجعت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.25%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.68%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%.
 
وجاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.75%، تلاه شركة كامكو للاستثمار بنسبة 8.57%، ثم شركة الكويت للتأمين بنسبة 8.20%، فيما تصدر سهم "مجموعة الرأى الإعلامية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.53% ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 8.13%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 7.74%.
 

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