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خالد صلاح
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تألق قطاعى الصناعة والتجزئة فى الصين مع تراجع توترات التجارة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:31 ص
تألق قطاعى الصناعة والتجزئة فى الصين مع تراجع توترات التجارة حاويات - ارشيفية
رويترز

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تجاوز نمو قطاعى الصناعة والتجزئة فى الصين التوقعات فى نوفمبر، حيث عزز دعم حكومى الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع انحسار حدة الخلاف التجاري مع واشنطن.

تأتي البيانات المشجعة الصادرة اليوم الاثنين في أعقاب مؤشرات قوية على تقدم في مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة مطلع الأسبوع بعد أن أعلن أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق "مرحلة أولى" تجاري سيقود لمضاعفة صادرات الولايات المتحدة إلى الصين.

لكن نمو قطاعي البنية التحتية والعقارات، وهما محركان رئيسيان للنمو، ظل ضعيفا في نوفمبر، مما يبرز التحديات الرئيسية لبكين في جهودها من أجل استقرار الأداء الاقتصادي العام المقبل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الإنتاج الصناعي ارتفع 6.2 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، متجاوزا متوسط التوقعات لنمو خمسة بالمئة في استطلاع أجرته رويترز، ومقارنة مع 4.7 بالمئة في أكتوبر. وهي أيضا أسرع وتيرة نمو في خمسة أشهر.

تتوافق بيانات الصناعة القوية مع التحسن المفاجئ في مؤشرات المصانع في نوفمبر بما في ذلك مؤشرات مديري المشتريات التي أشارت إلى أن الدعم الحكومي يعزز الطلب المحلي حتى مع انكماش الصادرات وأسعار المنتجين.

وصعدت مبيعات التجزئة ثمانية بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة مع توقعات لنمو 7.6 بالمئة بفضل إجراءات تحفيز ومهرجان التسوق المعروف بيوم العزاب خلال الشهر، بحسب مكتب الإحصاءات.

وأظهر الاستثمار في الأصول الثابتة مؤشرات تحسن قليلة حيث زاد 5.2 بالمئة في الفترة من يناير إلى نوفمبر، تمشيا مع الزيادة على مدى الأشهر العشرة الأولى، وهي أضعف وتيرة في عقود.

وتباطأ نمو الاستثمار في البنية التحتية، وهو محرك رئيسي للنشاط، إلى أربعة بالمئة في الفترة من يناير إلى نوفمبر من 4.2 في أول عشرة أشهر.

 


قطاع الصناعة

الصين

قطاع التجزئة

التجارة

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