تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن عمداً بالساحل لـ12 فبراير

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بالساحل، لجلسة 12 فبراير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى ومحمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحى عبد الحميد ومحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهمين " مؤمن كامل، محمود كامل، مصطفى كامل"، تهمة قتل المجنى عليه "عبد الرحيم محمود"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدو العزم على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء "مطواة، كزلك"، وما أن ظفرو به حتى قام المتهم الأول والثانى بتوجيه عدة ضربات له فى أنحاء متفرقة من جسده حتى سقط أرضاً، فأطلق المتهم الثالث صوبه عيار نارى من "فرد خرطوش"، فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح.