تأجيل دعوى عضو بالصيادلة لعدم دعوته لحضور اجتماعات النقابة لـ5 يناير

قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من البدرى أحمد محمود عضو مجلس نقابة الصيادلة، والتى طالب فيها بإيقاف القرار السلبى، بعدم توجيه الدعوى للطاعن لحضور اجتماعات نقابة صيادلة مصر لجلسة 5 يناير .
أختصمت الدعوى التي حملت رقم 66209 لسنة 73 قضائية، رئيس نقابة صيادلة القاهرة.
تأجيل دعوى عضو بالصيادلة لعدم دعوته لحضور اجتماعات النقابة لـ5 ينايرالإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:56 م
مجلس الدولة
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قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من البدرى أحمد محمود عضو مجلس نقابة الصيادلة، والتى طالب فيها بإيقاف القرار السلبى، بعدم توجيه الدعوى للطاعن لحضور اجتماعات نقابة صيادلة مصر لجلسة 5 يناير .
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