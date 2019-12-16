سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل دعوى عضو بالصيادلة لعدم دعوته لحضور اجتماعات النقابة لـ5 يناير

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:56 م
تأجيل دعوى عضو بالصيادلة لعدم دعوته لحضور اجتماعات النقابة لـ5 يناير مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من البدرى أحمد محمود عضو مجلس نقابة الصيادلة، والتى طالب فيها بإيقاف القرار السلبى، بعدم توجيه الدعوى للطاعن لحضور اجتماعات نقابة صيادلة مصر لجلسة 5 يناير .

أختصمت الدعوى التي حملت رقم 66209 لسنة 73 قضائية، رئيس نقابة صيادلة القاهرة.


مجلس الدولة

الصيادلة

اجتماعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة