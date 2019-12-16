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بيان من المكتب الإعلامى لـ"سعد الحريرى" بشان الاستشارات النيابية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:57 م
بيان من المكتب الإعلامى لـ"سعد الحريرى" بشان الاستشارات النيابية سعد الحريرى
ريهام عبد الله

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أصدر المكتب الإعلامى لـسعد الحريرى، بيان، عن الاستشارات النيابية، وكشف أن كتلة التيار الوطنى الحر كانت بصدد ايداع أصواتها لرئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء.

وقال البيان الذى نشره الحريرى عبر حسابه على تويتر :"أصدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري البيان الآتي: فى إطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية الذي كان محددا اليوم، اتضح أن كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد ايداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء".

سعد الحريرى
سعد الحريرى

 

وتابع :"وهذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود، وللتأكيد أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أيا كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف".

واستمر :"وفي اطار الاتصالات نفسها، تبلغ الرئيس الحريري فجر اليوم بقرار حزب القوات اللبنانية الامتناع عن التسمية أو المشاركة في تسمية أحد في الاستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم، الأمر الذي كان من شأنه أن ينتج تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها، خلافا لحرص الرئيس الحريري الدائم على مقتضيات الوفاق الوطني".

الحريرى
الحريرى

 

واستطرد:"وبناء عليه، تداول الرئيس الحريري مع دولة الرئيس نبيه بري، الذي وافقه الرأي، وتوافقا على أن يتصل كل منهما بفخامة رئيس الجمهورية للتمني على فخامته تأجيل الاستشارات أيام معدودة تفاديا لإضافة مشاكل دستورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها بلدنا، والتي يرى الرئيس الحريري أن التركيز يجب أن يكون كاملا على معالجتها حفاظا على مصالح اللبنانيين ومعيشتهم وأمانهم".

 


الحريرى

سعد الحريرى

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