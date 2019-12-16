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بوريس جونسون يطالب نواب المحافظين إتمام بريكست..والملكة تلقى خطابا الخميس

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:35 م
بوريس جونسون يطالب نواب المحافظين إتمام بريكست..والملكة تلقى خطابا الخميس بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيقول عند تشكيل البرلمان الجديد، للجيل القادم المكون من أكثر من 100 نائب جديد من حزب المحافظين أنهم يتحملون مسئولية تغيير الحزب إلى الأبد ، لأنه يضع خططًا للتصويت الأول على مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل موسم الأعياد.

ومع بقاء أسبوع واحد فقط على عيد الميلاد، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني تسريع خطط مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وإجراء تعديل وزاري بسيط وتقديم خطاب الملكة ، قبل تحويل تركيزه على إعادة تشكيل وايتهول (الحكومة) في العام الجديد.

سيبدأ بإخبار أعضاء حزب المحافظين الجدد ، الذين يمثلون في الغالب مقاعد الشمال والميدلاندز ، وعليهم أن يساعدوه في الوفاء بالتعهدات للناخبين في مناطقهم.

وقال مصدر فى رقم  10 (مقر رئاسة الوزراء): "هذه الانتخابات والجيل الجديد من النواب الذين نتجوا عن تحول مناطق حزب العمال إلى اللون الأزرق (المحافظين) سوف يساعدون في تغيير سياستنا للأفضل."

"لقد كان رئيس الوزراء واضحًا للغاية أن لدينا مسئولية تقديم مستقبل أفضل لبلدنا وأنه يتعين علينا رد ثقة الجمهور من خلال تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

بعد أن يؤدي النواب اليمين الدستورية يومي الثلاثاء والأربعاء ، سيكون هناك خطاب للملكة يوم الخميس وبعد ذلك سيطلب جونسون من البرلمان على الفور أن يصوت على مشروع قانون اتفاقية الاتحاد الأوروبي الخاصة به ، مما يعرض حزب العمال لمعضلة تتعلق بكيفية الرد.

جزء كبير من خطاب الملكة ، المقرر طرحه يوم الخميس ، سيكرر ما كان في برنامج جونسون السابق للحكومة ، مثل قوانين إصدار الأحكام الأكثر صرامة. ستكون هناك أيضًا اقتراحات لتحسين خدمات السكك الحديدية ، وحماية أفضل للمستأجرين ، ومنع السلطات المحلية من مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

ولكن سيكون المحور الرئيسي مشروع قانون جديد يضمن زيادة الإنفاق في الخدمات الصحية الوطنية لتصل إلى 33.9 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2023-24 - أو 20.5 مليار جنيه إسترليني بالقيمة الحقيقية.

 

 

 

 


بريكست

حزب المحافظين

حزب العمال

الانتخابات البريطانية

خروج بريطانيا

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