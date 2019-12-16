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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:45 م
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بوتين وميركل يبحثان هاتفيا الوضع فى ليبيا ونتائج قمة "نورماندى" الأخيرة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:45 م
بوتين وميركل يبحثان هاتفيا الوضع فى ليبيا ونتائج قمة "نورماندى" الأخيرة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
ا.ش.ا

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أعلن المكتب الصحفى للكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا، اليوم الاثنين، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأزمة فى ليبيا، وتقييم القمة الأخيرة في باريس بصيغة "رباعية نورماندي" حول التسوية في أوكرانيا.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين - في بيان اليوم - أن بوتين وميركل ركزا على الأزمة الليبية، وأكدا ضرورة منع زيادة تفاقم الوضع والحاجة إلى استئناف الحوار السلمي.. فيما أكد بوتين مجددا استعداد روسيا لمواصلة تسهيل جهود الوساطة الألمانية ومن قبل الأمم المتحدة في المسار الليبي.

وأضاف بيان الكرملين أن الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية قيما كذلك نتائج قمة باريس بصيغة "نورماندي"، التي جرت في 9 ديسمبر الحالي، بشكل إيجابي.

وكان قد جرى الاتفاق في هذه القمة على بعض الخطوات بشأن تنفيذ اتفاقات مينسك، مع التشديد على أن هذه الاتفاقات تعتبر أساسا لا جدال فيه للتسوية في جنوب شرق أوكرانيا.

يُذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي بشمال غرب فرنسا أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي.. وتبحث "صيغة نورماندي"، بمشاركة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، تسوية الوضع في أوكرانيا.


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