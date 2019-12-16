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بلومبرج يرفع سقف إنفاق حملته الانتخابية ويرصد 10 ملايين دولار لدعم عزل ترامب

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:48 م
بلومبرج يرفع سقف إنفاق حملته الانتخابية ويرصد 10 ملايين دولار لدعم عزل ترامب الملياردير الديمقراطي مايكل بلومبرج
كتبت:نهال طارق

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رفع الملياردير الديمقراطى مايكل بلومبرج المرشح الرئاسى المحتمل لانتخابات 2020 الأمريكية، سقف الانفاق فى حملته الانتخابية وسط هجوم وانتقادات من داخل وخارج حزبه، بشكل لافت.

وبحسب الجارديان، أعلن بلومبرج أنه سينفق 10 مليون دولار لدعم وحماية اعضاء الكونجرس الذين يهاجمهم الجمهوريين بسبب دعمهم عزل دونالد ترامب، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان.

وأنفق بلومبرج 100 مليون دولار على الدعاية لحملته الانتخابية وهو يفوق ما أنفقه 4 مرشحين اخرين كما وظفت حملة بلومبرج المئات من العاملين وتدفع لهم راتب شهري يصل إلى 6 الاف دولار بينما تدفع الحملات الأخرى 3500 دولار.

وتسببت استراتيجية بلومبرج المتبعة في إنفاق مبالغ كبيرة في اثارة فكرة انه يحاول شراء الانتخابات.

واشتدت حدة هذه الاتهامات بعد انسحاب كاملا هاريس سيناتور كاليفورنيا التي اخبرت مؤيديها عن عدم امتلاكها للموارد اللازمة لمواصلة الحملة، مضيفة: "انا ليست مليارديرة مثل غيرى من المرشحين"، في اشارة منها الى بلومبرج.

ويعتبر المرشحان الديمقراطيان بيرني ساندرز واليزابيث وارن من أبرز معارضي مايكل بلومبرج وسياسته.

ووفقا للتقرير قال ساندرز الشهر الماضي إنه "يشعر بالاشمئزاز من فكرة أن مايكل بلومبرج أو أي ملياردير آخر يعتقد أنه يمكنهم التحايل على العملية السياسية وإنفاق عشرات الملايين من الدولارات لشراء انتخاباتنا" كما حذرت وارن من أن الانتخابات يجب ألا تكون "للبيع".

ويصر بعض منتقدي بلومبرج على أن أساليب الإنفاق التي يتبعها العمدة قد تعود لتطارده بالناخبين الذين يتحولون بشكل متزايد ضد تأثير المال في السياسة.

 

وقالت ماريا لانجولز، السكرتيرة الصحفية للجنة حملة التغيير التقدمي، وهي أول مجموعة وطنية تؤيد وارين انها لا تصدق ان بلومبرج قادر على الفوز بالانتخابات التمهيدية الديمقراطية بخلاف الانتخابات الرئاسية مشيرة الى الطريقة التي فاز بها ترامب بالمقعد الرئاسي حيث عارض مصالح وال ستريت والفساد التجاري في واشنطن وهو الامر الذي جذب الطرفان مضيفة انه لن يستطيع تقسيم الدعم الذي يتلقاه المرشحين الأكثر اعتدالاً مثل نائب الرئيس السابق جو بايدن وبيت بوتيجيج، عمدة ساوث بيند، إنديانا.

وبحسب الصحيفة اشارت استطلاعات رأي جديدة إلى أن بلومبرج ربما يكون له تأثير أكبر من العديد من منافسيه الذين بدوءا حملتهم قبل عدة أشهر، فبحسب استطلاعات مونماوث وكوينيبياك، فإن بلومبرج يحتل 5%، مما يضعه في المرتبة الخامسة بعد بايدن وساندرز ووارن وبوتيجيج.

 

 


مايكل بلومبرج

الولايات المتحدة

انتخابات الرئاسة الامريكية

ترامب

الكونجرس

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