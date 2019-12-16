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بريطانيا تختار بيرسون لإجراء اختبار اللغة الإنجليزية لطالبى تأشيرة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:34 م
بريطانيا تختار بيرسون لإجراء اختبار اللغة الإنجليزية لطالبى تأشيرة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
رويترز

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أرست بريطانيا عقدا لإجراء اختبارات اللغة الإنجليزية للمتقدمين للحصول على تأشيرة الدخول بغرض العمل أو الإقامة على شركة بيرسون للخدمات التعليمية وذلك فى واحد من أوائل القرارات الحكومية منذ انتخاب حكومة بريطانية جديدة قبل أربعة أيام.

وبذلك تقتدي بريطانيا بأستراليا في الاستعانة بشركة بيرسون لإجراء اختبارات اللغة الإنجليزية لمن يحتاجون لإبداء قدراتهم اللغوية من أجل الحصول على التأشيرة للعمل أو للإقامة في البلاد.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة يوم الجمعة بعد أن وعد بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتقليص الهجرة إلى البلاد باستخدام نظام للهجرة مبني على تسجيل النقاط على غرار النظام الساري في أستراليا.

واليوم الاثنين قالت بيرسون، الشركة الناشرة لكتب تعليمية والتي تقدم أيضا أدوات تعليمية واختبارات عبر الإنترنت إنها حصلت على عقد من وزارة الداخلية البريطانية لتنظيم اختبارات اللغة بوسائل رقمية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بدءا من العام 2020.

ويشمل الاتفاق من يحتاجون لإثبات قدراتهم في اللغة للمتقدمين للحصول على تأشيرة من أجل العمل أو الإقامة وكذلك للمتقدمين بطلبات لأسباب أسرية أو للاستقرار أو للحصول على الجنسية.


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بيرسون

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