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بروتوكول بين التنمية المحلية واتحاد الصناعات لبدء تنفيذ مشروع "شغلك فى قريتك"

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:37 م
بروتوكول بين التنمية المحلية واتحاد الصناعات لبدء تنفيذ مشروع "شغلك فى قريتك" وزير التنمية المحلية يلتقى رئيس إتحاد الصناعات المصرية
كتب على عبد الرحمن

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استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المهندس محمد السويدى، رئيس إتحاد الصناعات المصرية بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد لتوفير فرص عمل لأبناء القرى بالمحافظات فى إطار مبادة الإتحاد "شغلك فى قريتك "وبرنامج " مشروعك" التابع للوزارة.

وأشار شعراوى إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق خلال الفترة الماضية مع المحافظات وتوفير عدد 384 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 1200 م2 إلى 4200 م2 فى 384 قرية بالمحافظات وتم إجراء معاينات لبعضها من خلال إتحاد الصناعات.

وقال الوزير إنه سيتم البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لتوفير فرص عمل لكافة أبناء القرى من الشباب والمرأة المعيلة للحد من البطالة والإسهام فى تحسين جودة الحياة خاصة فى القرى الأكثر فقراً.

وأكد شعراوى على أهمية تكاتف كافة جهود الوزارات المعنية بالحكومة والمؤسسات الأخري من القطاعات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين والقضاء على البطالة.


وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة تسعي لزيادة دخل الأسر على مستوى القرى و البالغ عددها 4700 قرية واستغلال الميزات والمقومات النسبية فيها لإقامة مشروعات تناسب الحرف والمنتجات التي تتميز بها،مؤكدا أهمية توفير التدريب للشباب والمرأة المعيلة الراغبة في العمل فى إطار تلك المبادرة لتحقيق الهدف منها.

ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدى على أنه قام بالتواصل مع عدد من المستثمرين والمطوريين الصناعيين للبدء فى تنفيذ المبادرة فى عدد من القرى بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارة ، لما له من أثر إيجابى إقتصادياً وإجتماعياً على سكان تلك القرى.

وأشار السويدي إلى أن الإتحاد قام بدراسة عدد من المشروعات التى يمكن البدء بها فى بعض القرى بالمحافظات ، ووفقاً للكثافات السكانية ومدى توفر المواد الأولية اللازمة للمشروع وسيقوم الاتحاد بتوفير فرص التدريب للشباب من الجنسين.

وفى نهاية الإجتماع تم الاتفاق على توقيع بروتوكول مشترك بين وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية للبدء فى تنفيذ مشروع شغلك فى قريتك بعدد من القرى فى محافظات المرحلة الأولى للمشروع.

 


شغلك فى قريتك

اتحاد الصناعات

التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية

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