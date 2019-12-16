سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بالأرقام.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 3,8 مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:00 ص
بالأرقام.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 3,8 مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات الغاز الطبيعى للمنازل
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت المذكرة المُقدمة من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، التي تقدم بها إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، تطور الجهود المبذولة في إطار توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها للعمل بالغاز على مدار 39 عاماً 10 ملايين وحده سكنية، منها 38 % خلال الخمس سنوات الأخيرة، نتيجة الجهود المبذولة فى وزارة البترول والثروة المعدنية فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وفي هذا الصدد، نستعرض تطور توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على النحو الآتي:

-    تم توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية، على مدار 20 عاما (فيما قبل عام 2000)

-    خلال الفترة من 2000 إلى 2009 (10 سنوات) تم توصيل الغاز إلى 2.8 مليون وحدة سكنية.

-    خلال الفترة من 2010 حتى 2013 (4 سنوات) تم توصيل الغاز إلى 2.4 مليون وحدة سكنية.

-    خلال الفترة من 2014/2015 حتى 2017/2018 (4 سنوات) تم توصيل الغاز إلى 2.6 مليون وحدة سكنية.

-    خلال العام 2018/2019 تم التركيب  لـ 1.230 مليون وحدة سكنية.

جدير بالذكر، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف توصيل الغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي 2019/2020 إلى ما يزيد عن 86 منطقة جديدة يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز الجارى حالياً لخفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة وتطوير الخدمات للمواطنين جاء ذلك في التقرير الذى تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بشأن المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لأعمال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل للوقوف على حجم تقدم الاعمال، ووجه وزير البترول والثروة المعدنية  بأهمية الاستمرار في الحفاظ على النجاح الذى تحقق في تنفيذ خطة العام الماضى لتحقيق المستهدف خلال العام الحالي والبالغ 1.2مليون وحدة سكنية .


مجلس النواب

الغاز الطبيعي

البترول

الثروة المعدنية

طاقة النواب

الرئيس السيسي

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة البترول للنواب: 2019 شهد أعلى معدلات إنتاج للزيت الخام والغاز فى تاريخ مصر.. ووكيل البرلمان من داخل "حقل ظهر": حجم الإنجازات مٌبهر ومصر بخير.. ورئيس لجنة الطاقة: نسير بخطى ثابتة فى عهد السيسى

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:30 م

أول زيارة برلمانية إلى حقل ظهر.. النواب يصفونه بالمشروع العملاق.. ويؤكدون: نجاحات البترول مهمة للاقتصاد.. والملا: إنتاج الغاز الطبيعى وصل فى ديسمبر لـ7.1 مليار قدم مكعب يوميا..وتطبيق أعلى معدلات السلامة البيئية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:30 م

صور.. تفاصيل أول زيارة برلمانية إلى المشروع العملاق "حقل ظهر"

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:45 م

رئيس إيوك مصر: نستهدف تجاوز معدلات إنتاج حقل ظهر الـ3 مليارات قدم يومياً نهاية أكتوبر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأرقام.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 3,8 مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات

بالأرقام.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 3,8 مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

محمود محيى الدين: أترك منصبى كنائب لرئيس البنك الدولى يوم 10 يناير

محمود محيى الدين: أترك منصبى كنائب لرئيس البنك الدولى يوم 10 يناير

12 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

12 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

كاميرا سوبر كورة.. شاهد فرحة جنونية لـ عبد الحفيظ وأمح بعد هدف السولية

كاميرا سوبر كورة.. شاهد فرحة جنونية لـ عبد الحفيظ وأمح بعد هدف السولية

الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019

موجز المحافظات.. عاطل يقتل ابنة زوجته ذات الـ 6 أشهر

موجز المحافظات.. عاطل يقتل ابنة زوجته ذات الـ 6 أشهر

كيف يتعامل الأراجوز معتز مطر والبلياتشو محمد ناصر مع تودد أردوغان لإسرائيل.. كاريكاتير

كيف يتعامل الأراجوز معتز مطر والبلياتشو محمد ناصر مع تودد أردوغان لإسرائيل.. كاريكاتير

فيديو.. شابان يعتديان على عامل نظافة مسن بطنطا.. ورئيس الحى: مضطرب ولا يتبعنا

فيديو.. شابان يعتديان على عامل نظافة مسن بطنطا.. ورئيس الحى: مضطرب ولا يتبعنا

المرصد الليبية: سماع دوي انفجارات قرب الكلية الجوية بمصراتة

المرصد الليبية: سماع دوي انفجارات قرب الكلية الجوية بمصراتة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة