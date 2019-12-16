سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

باكستان: زيارة عمران خان للبحرين بداية عصر جديد للعلاقات الثنائية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:00 م
باكستان: زيارة عمران خان للبحرين بداية عصر جديد للعلاقات الثنائية عمران خان رئيس الوزراء الباكستانى
إسلام آباد /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مساعدة رئيس الوزراء الباكستانى لشؤون الإعلام فردوس عاشق أعوان، اليوم الاثنين، أن زيارة رئيس الوزراء عمران خان إلى البحرين تلبية لدعوة من الملك البحرينى الشيخ حمد بن عيسى بن سلام آل خليفة ، كانت بمثابة بداية عصر جديد للعلاقات الثنائية .

 

وكتبت أعوان - فى سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- إن حضور رئيس الوزراء الباكستانى لليوم الوطنى البحرينى كضيف شرف ومنح أعلى جائزة مدنية فى البحرين، هو دليل على نفوذ باكستان المتزايد فى المنطقة والعالم.

 

وأضافت المسؤولة الباكستانية أن هذه الزيارة ستعزز العلاقات الثنائية مع البحرين وتفتح آفاقا جديدة للتعاون فى مختلف المجالات ، وأن باكستان تتمتع بعلاقات دينية وثقافية قائمة على الثقة المتبادلة ، كما أن شعبى البلدين عاقدا العزم على تعزيز هذه العلاقات .

 

وذكرت مساعدة رئيس الوزراء الباكستانى أن أكثر من 100 ألف باكستانى يعيشون فى البحرين ويضطلعون بدور فى التنمية الاقتصادية هناك، موضحة أن زيارة عمران خان ستساعد فى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار.

 


باكستان

أخبار باكستان

عمران خان

البحرين

أخبار البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور

إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية

السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية

فيلم Frozen 2 ينضم لقائمة الكبار.. ويصبح سادس أفلام صاحبة المليار دولار

فيلم Frozen 2 ينضم لقائمة الكبار.. ويصبح سادس أفلام صاحبة المليار دولار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-12-2019

سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة