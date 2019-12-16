انطلاق فاعليات مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالإمارات

كتب إبراهيم قاسم

واصلت الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لـمكافحة الفساد فى الدول، المنعقدة فى الإمارات فاعليات جلساتها، والتى تستمر حتى 20 ديسمبر الجارى، بحضور العديد من الجهات المعنية بمكافحة الفساد ووفد مصرى رفيع المستوى.

وتشارك مصر فى فاعليات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بوفد رفيع المستوى ضم الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، والسفير عمر عامر سفير مصر لدى الأمم المتحدة بفيينا.

والقى كلمة مصر في المؤتمر الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حيث قدم الشكر لدولة الامارات العربية المتحدة على تنظيمها واستضافتها لأعمال المؤتمر.

وأشار الى مرور 14عاما على انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشاركتها في مؤتمرات الدول الأطراف على مدار 11 عاما بدءً من المؤتمر الأول الذى عقد فى الأردن، حتى المؤتمر السابع بمقر الأمم المتحدة عام 2017 بفيينا، وما أسفرت عنه هذه المؤتمرات من قرارات وإعلانات لتحقيق أهداف الاتفاقية.

واستعرض الوزير أبرز جهود جهورية مصر العربية في تنفيذ تلك القرارات خلال هذا المؤتمر الثامن مؤكدا على أن عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه بدعم كل الجهود لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية.

يذكر أنه مؤتمر الدول الأطراف اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى قرارها رقم ‫58‏/4 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الاهداف المبينة في الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.

وعملا بالفقرة رقم 2 من تلك المادة، فقد تم تنفيذ سبعة دورات لمؤتمر الدول الأطراف أولها فى 14 ديسمبر من عام 2006 بالمملكة الأردنية .

وكان المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات شارك فى اجتماع التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة والهيئات المعنية بمكافحـة الفساد الذى تم عقده على هامش الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مدار يومى 14 و15 ديسمبر لإبراز دور الأجهزة العليا للرقابة فى مكافحة الفساد.

وألقى المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كلمة خلال الاجتماع حول "أهمية دور التدريب والتطوير للعاملين فى مجال مكافحة الفساد".