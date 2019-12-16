سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن 7 مناطق بالأقصر لأعمال الطوارئ

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:10 ص
اليوم.. انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن 7 مناطق بالأقصر لأعمال الطوارئ انقطاع المياه
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن إنقطاع المياه، اليوم الإثنين، وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءاً فى المناطق ( توماس١ - توماس٢ - توماس الوسطى - نجع أبو سعيد - الجهينات - عزبة عشماوى - بأويل ) بإسنا، نظراً لحدوث عطل طارئ بخط مياه رئيسى قطر 700مم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والإبلاغ لغرفة عمليات

الخط الساخن 125 وأرقام 095228406 - 01147999752، فى حال وجود أى طارئ

وفي نفس السياق، قام فريق الصيانة بمحطة مياه أرمنت الكبري بالتعاون مع فريق الغطس التابع للشركة، بتغيير 2 فانوس مياه الخاص بمأخذ المحطة الكبري بمدينة أرمنت والذى يبلغ قطره 800 مم  ويصل إلي عمق 6 أمتار تحت سطح الماء، وذلك ضمن توجيهات اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بضرورة إجراء كافة الصيانات الدورية لمحطات المياه الخاصه بجميع الإدارات بمحافظة الأقصر .

وتمت الأعمال بإشراف المهندس علاء محمد برعي مدير عام إدارة مياه أرمنت  ومهندس أحمد الامير فراج مدير محطة مياه أرمنت الكبرى.

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

شركة مياه الاقصر

قطع المياه باسنا

صيانة محطة مياه أرمنت الكبري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. لوحات نجوم الفن التشكيلى بفعاليات ملتقى الأقصر الدولى للتصوير

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:00 ص

محافظة الأقصر: "الهوية البصرية" حولت مدينة المائة باب التاريخية لصورة عصرية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:30 ص

طيبة تستعد لانطلاق فعاليات معرض الأقصر الثانى للكتاب ومهرجان التحطيب 20 ديسمبر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:30 ص

وفد من الصحة يتوجة غدا للأقصر لمتابعة تجهيزات تطبيق التأمين الصحى الشامل

الأحد، 15 ديسمبر 2019 09:27 م

صور.. السيطرة على حريق فى أشجار نخيل وخراطيم ماكينات رى جنوب الأقصر

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3 سيناريوهات مجنونة تنتظر العمالقة في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

3 سيناريوهات مجنونة تنتظر العمالقة في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير

لهذه الأسباب احذر وضع الأجهزة الذكية فى غرفة نومك

لهذه الأسباب احذر وضع الأجهزة الذكية فى غرفة نومك

درجات الحرارة تعود لمعدلاتها وانحسار الأمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

درجات الحرارة تعود لمعدلاتها وانحسار الأمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق والمجمعات.. الضأن يبدأ من 125 جنيها

تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق والمجمعات.. الضأن يبدأ من 125 جنيها

كيف يلعب ليفربول مباراتين في بطولتين بقارتين خلال 24 ساعة؟

كيف يلعب ليفربول مباراتين في بطولتين بقارتين خلال 24 ساعة؟

اندلاع احتجاجات فى هونج كونج قبل اجتماع بين الرئيس الصينى ورئيسة المدينة

اندلاع احتجاجات فى هونج كونج قبل اجتماع بين الرئيس الصينى ورئيسة المدينة

الصحة: 62 % من عمليات قوائم الانتظار تُجرى بمستشفيات الوزارة

الصحة: 62 % من عمليات قوائم الانتظار تُجرى بمستشفيات الوزارة

الثلج علاج فعال لانتفاخات العين وحب الشباب.. اعرف الطريقة

الثلج علاج فعال لانتفاخات العين وحب الشباب.. اعرف الطريقة

الالتماس لإعادة النظر فى الحكم هل يوقف تنفيذه؟.. قانون المرافعات يجيب

الالتماس لإعادة النظر فى الحكم هل يوقف تنفيذه؟.. قانون المرافعات يجيب

بالأرقام.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 3,8 مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات

بالأرقام.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 3,8 مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة