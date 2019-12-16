اليوم.. انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن 7 مناطق بالأقصر لأعمال الطوارئ

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن إنقطاع المياه، اليوم الإثنين، وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءاً فى المناطق ( توماس١ - توماس٢ - توماس الوسطى - نجع أبو سعيد - الجهينات - عزبة عشماوى - بأويل ) بإسنا، نظراً لحدوث عطل طارئ بخط مياه رئيسى قطر 700مم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والإبلاغ لغرفة عمليات

الخط الساخن 125 وأرقام 095228406 - 01147999752، فى حال وجود أى طارئ.

وفي نفس السياق، قام فريق الصيانة بمحطة مياه أرمنت الكبري بالتعاون مع فريق الغطس التابع للشركة، بتغيير 2 فانوس مياه الخاص بمأخذ المحطة الكبري بمدينة أرمنت والذى يبلغ قطره 800 مم ويصل إلي عمق 6 أمتار تحت سطح الماء، وذلك ضمن توجيهات اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بضرورة إجراء كافة الصيانات الدورية لمحطات المياه الخاصه بجميع الإدارات بمحافظة الأقصر .

وتمت الأعمال بإشراف المهندس علاء محمد برعي مدير عام إدارة مياه أرمنت ومهندس أحمد الامير فراج مدير محطة مياه أرمنت الكبرى.