اليمن يدعو الأمم المتحدة للضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات ضد المدنيين

عدن أ ش أ

بحث وزير حقوق الإنسان اليمنى محمد عسكر، خلال لقائه، الأحد، فى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن الدكتور العبيد أحمد، أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمفوضية فى مجال حقوق الإنسان.

وأكد عسكر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والمفوضية من خلال دعم المشاريع والأنشطة لتطوير قدرات الكادر الوطنى وبناء مهاراته ومعارفه وبما يعزز حماية حقوق الإنسان.

ودعا الوزير اليمنى الأمم المتحدة إلى القيام بواجبها ومسؤوليتها المنوطة بها من خلال ممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وذلك وفقاً للقوانين الدولية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والبروتوكولات الدولية التى تنص على حماية واحترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى جرائم الحوثيين بحق اليمنيين بكل شرائحهم الاجتماعية والسياسية والتى تمثل تحد سافر لحقوق الإنسان.

من جانبه، أشاد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى اليمن، بالجهود المبذولة من جانب وزارة حقوق الإنسان ودورها فى هذه المرحلة الحرجة من حياة اليمنيين، مثمنا دور الحكومة اليمنية بتقديمها لتقرير الاستعراض الدورى الشامل .. لافتًا إلى أهمية عكس التوصيات فى السياسات والخطط الوطنية.

وأكد دعم المفوضية للوزارة فى عدد من الأنشطة والبرامج والمشاريع المشتركة التى سيتم تنفيذها خلال العام 2020م والتى تشمل بناء قدرات الكادر الوظيفى فى عملية الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق المرأة والطفل والإبلاغ عنها.