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النيابة تطالب بسرعة ضبط 4 عاطلين قتلوا شابا فى مشاجرة بالسيدة زينب

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:59 ص
النيابة تطالب بسرعة ضبط 4 عاطلين قتلوا شابا فى مشاجرة بالسيدة زينب جثة - أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة، التحقيق فى واقعة قيام 4 أشخاص بالتشاجر مع آخر لخلافات بينهما دفعت أحدهما لطعن شاب بسلاح أبيض عدة طعنات أودت بحياته في الحال فى منطقة السيدة زينب، وأمرت رجال المباحث بسرعة ضبط المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة الاولية، تلقى اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة إخطارا من قسم شرطة السيدة زينب بوصول شاب في العقد الثاني من العمر للمستشفى جثة هامدة بعد تلقيه عدة طعنات إثر مشاجرة مع آخرين.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم تشكيل فريق بحث وانتقل لمكان الواقعة، وجاري ملاحقة المتهمين وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


مباحث القاهرة

جريمة قتل

السيدة زينب

مشاجرة

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