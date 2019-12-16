النيابة تتسلم التحريات حول حريق جراج سيارات العجوزة

كتب أحمد الجعفرى

تسلمت النيابة العامة فى شمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذي أندلع داخل جراج سيارات، بمنطقة أرض اللواء.

وتبين من خلال التحريات، أن ماس كهربائى بعامود كهرباء، تسبب فى اشتعال النيران، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق شب بجراج سيارات، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق، وتبين من خلال المعاينة، عدم تعرض السيارات المركونة بالجراج لأى تلفيات، وأن ماس كهربائى بعامود كهرباء وراء اندلاع الحريق.