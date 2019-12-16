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النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات سرقة المواطنين بالتجمع الخامس

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:00 ص
النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات سرقة المواطنين بالتجمع الخامس حبس_أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، واستعجال تحريات المباحث، فى واقعة سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة التجمع الخامس.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "إسلام.ع "، "كريم.م"، "رضا.خ "،عاطلين، ومسجلين فى قضايا سرقة، وأقر المتهمون أمام النيابة بارتكابهم وقائع سرقة المواطنين بالإكراه، وسرقة معلقاتهم وأموالهم تحت تهديد السلاح الأبيض وتقسيمها المبالغ عليهم.

كانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغا لقسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بقيام 3 متهمين بإشهار الأسلحة البيضاء فى وجههم، وسرقتهم بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 


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