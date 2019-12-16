النيابة العامة السعودية تأمر بضبط مواطن لظهوره فى مقطع مخل بالآداب

كتب ــ محمد رضا

وجه أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، الجهات المختصة فى المنطقة بالقبض على أحد الأشخاص فى محافظة طريف بسبب إساءته للقيم الدينية والآداب العامة، ويأتى ذلك عقب ظهوره فى مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن محتواه مساسًا بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها.

وقالت صحف سعودية، نقلًا عن مصادر، إن الفيديو المسىء لعادات وتقاليد أهالى المملكة، والمتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تم تصويره فى الرياض، وأن العمل جارٍ للقبض على الرجل والمرأة، الذَين ظهرا بالمقطع المصور، كما ذكرت المصادر أن الرجل بالفيديو مواطن سعودى، وأن السيدة التى ظهرت معه هى موديل من جنسية أردنية وتدعى آلاء.

وأمرت النيابة العامة، بتحريك الدعوى الجزائية العامة، فى المقطع الذى تداوله مغردون ويُظهر شابًا يقبل يد فتاة، وأكد مصدر مسئول فى النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد فى النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى يتضمن محتواه مساسًا بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.