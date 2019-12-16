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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:53 م
خالد صلاح
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المملكة العربية السعودية تستضيف اجتماعات وزراء السياحة العرب الشهر الجارى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:40 م
المملكة العربية السعودية تستضيف اجتماعات وزراء السياحة العرب الشهر الجارى جامعة الدول العربية ارشيفية
ا ش ا

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 يعقد المجلس الوزاري العربي للسياحة أعمال دورته الـ (٢٢) ومكتبه التنفيذي يومي ٢٢و٢٣ديسمبر الجاري وذلك بمحافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة اختيار مدينة الأحساء عاصمة السياحة العربية لعام٢٠١٩،ومن المقرر أن تتسلم المملكة العربية السعودية بصفتها الدولة المضيفة رئاسة الدورة الحالية من جمهورية مصر العربية التي تولت رئاسة الدورة السابقة،وبمشاركة وزراء السياحة العرب أو من يمثلهم والعديد من المنظمات والاتحادات العربية والدولية والأمانة العامة للجامعة العربية.
 
صرحت بذلك اليوم الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، وقالت الظاهر إن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس يتضمن العديد من الموضوعات الهامة المعنية بأمور السياحة في الدول العربية ومن أهمها مناقشة تقرير وقرارات الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية الذي عقد بتونس أكتوبر الماضي بشأن متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية .
 
وأشارت إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا النظر في الموافقة على المسودة المحدثة لوثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة المقدمة من وزارة السياحة بجمهورية مصر العربية بصفتها رئيسة لجنة تحديث وتطوير الاستراتيجية العربية للسياحة وذلك بموجب قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة في هذا الشأن.
 
وأضافت أن الاجتماع سيبحث أيضا تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة وبحث عدد من الحلول المقترحة لمواجهة التحديات التي تواجه تفعيل هذا المحور.
 
 

المملكة العربية السعودية

وزراء السياحة العرب

السياحة

التراث الحضاري

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