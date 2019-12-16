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المشدد 3 سنوات لعاطلين شكلا عصابة لسرقة المساكن فى المرج

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:04 م
المشدد 3 سنوات لعاطلين شكلا عصابة لسرقة المساكن فى المرج محكمة،ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين، بتهمة تكوين فيما بينهما تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى لسرقة المساكن فى المرج، بالسجن المشدد 3 سنوات. 
 
البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط كلا من" على.س" مسجل خطر، سعيد.ع عاطل، وذلك لتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهما.
 
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بارتكاب 10 جرائم سرقة مساكن بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات بمسكنهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرف كل منهم عليهما واتهموهما بالسرقة.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
 
 
 
 
 

 


السجن المشدد

تشكيل عصابى

سرقة المساكن

قسم المرج

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