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المرور يضبط 3260 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:05 ص
المرور يضبط 3260 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض

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كثفت

الإدارة العامة لمرور الجيزة

، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت إدارة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3260 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 83 مخالفة تجاوز سرعات و 1329 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 79 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 19 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 28 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 75 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 78 دراجة بخارية وسيارة.
 
 
 

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