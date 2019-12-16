سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:12 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

للنصف الثانى من العام المالى 2019-2020..

المجالس التصديرية تخاطب صندوق تنمية الصادرات بسبب مخصصات المعارض الخارجية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:18 م
المجالس التصديرية تخاطب صندوق تنمية الصادرات بسبب مخصصات المعارض الخارجية أمانى الوصال رئيس صندوق تنمية الصادرات
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مصدر فى المجالس التصديرية، أن المجالس خاطبت صندوق تنمية الصادرات الأسبوع الجارى، لمعرفة مصير مخصصات المعارض الخارجية بالنصف الثاني من العام المالى الجارى، خاصة أن لائحة برنامج المساندة التصديرية نصت على انتهاء برنامج مساندة المعارض يوم 31 ديسمبر 2019، الأمر الذى يخلق حالة غموض حول موقف المعارض الخارجية النصف الثانى من العام.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن البند رقم 6 من لائحة برنامج المساندة التصديرية، والتى جاءت تحت عنوان "برنامج تنمية البنية الأساسية للتصدير"، نص على أنه يتم تنفيذ برنامج مساندة المعارض الدولية المتخصصة وفقا للقواعد التى أقرها مجلس إدارة الصندوق فى اجتماعه السابع والعشرين والمعتمدة من مجلس الوزراء، وينتهى البرنامج فى 31 ديسمبر 2019 وتشرف على التنفيذ هيئة تنمية الصادرات.

وتابع أنه تم النص على صرف مساندة المعارض للمصدرين غير المشاركين فى المعارض التى نظمتها هيئة تنمية الصادرات حتى  31 ديسمبر 2019 من نسبة الـ 30 % بنية أساسية، على أن يتم توثيق الفواتير والمستندات المؤيدة لمشاركة الشركة فى المعرض من السفارة المصرية فى البلد المقام فيه المعرض.

واستطرد، أن هذه البنود لم تنص صراحة على أى مخصصات مالية للمعارض الخارجية سواء كانت أجنحة أو فردية، فيما يتعلق بالفترة من 1 يناير 2020 وحتى نهاية السنة المالية، لافتا إلى أن الدكتورة أمانى الوصال رئيس صندوق تنمية الصادرات لم ترد على استفسارات المجالس بشأن مخصصات المعارض للنصف الثاني.

فى سياق متصل، أفاد مصدر فى هيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة تلقت 100 مليون جنيه للنصف الأول من العام المالى الجارى، وخاطبنا صندوق تنمية الصادرات حول معرفة مصير مخصصات النصف الثاني من العام المالى، خاصة مع اتفاق هيئة تنمية الصادرات على المشاركة فى حوالى 5 معارض دولية ضخمة بالربع الأول من 2020.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن 23 شركة دفعت رسوم الاشتراك فى معرض هايم تكستايل للمفروشات المنزلية في ألمانيا والمقرر يناير المقبل، وحتى هذه اللحظة هيئة تنمية الصادرات لم تتلق ردا على طلبات مخصصات النصف الثانى للعام المالى الجارى، خاصة مع انتهاء برنامج المساندة بنهاية ديسمبر الجارى.

 

 


تنمية الصادرات

دعم الصادرات

برنامج دعم الصادرات

صندوق دعم الصادرات

هيئة تنمية الصادرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور

إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية

السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة