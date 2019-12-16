المتحف القومى بموزمبيق يرسل مقتنيات مميزة للعرض بالمركز الثقافى الأفريقى بأسوان

كتبت أسماء نصار

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، جوزيه ميجيل جونيور – سفير دولة موزمبيق بالقاهرة، وذلك فى إطار دعم أواصر التعاون والصداقة بين كل من جمهورية موزمبيق وجمهورية مصر العربية فى مجال الموارد المائية.

وأهدت وزارة السياحة و الثقافة بدولة موزمبيق، وزارة الموارد المائية والرى، بعض المقتنيات التذكارية والثقافية من لوحات فنية ومنحوتات خشبية ذات طابع ثقافي تجسد الحياة و تعكس الحضارة و التاريخ بدولة موزمبيق، و تعبر عن حضارات وعادات وتقاليد و ثقافات الشعب الموزبيقي وذلك لعرضها بالمركز الثقافي الافريقى الذى تُشرف وزارة الموارد المائية والرى على تأسيسه

ووجه عبد العاطى الشكر والتقدير لحكومة دولة موزمبيق الشقيقة على ما قدموه من هدايا و تذكارات ، و التي ستساهم بشكل مثمر في إثراء محتويات ومعروضات المركز الثقافى الإفريقى بأسوان .

وأضاف عبد العاطى أن دولة موزبيق من أوائل الدول التى استجابت إلى النداء الذى أطلقته وزارة الموارد المائية والري لدعم المركز الثقافى الافريقى ببعض المقتنيات والتذكارات التى تعبر عن ثقافات الدول الأفريقية حيث بادرت وزارة السياحة و الثقافة بدولة موزمبيق بإهداء المركز 9 لوحات أصلية ذات قيمة فنية عالية، وأيضا 5 قطع خشبية منحوتة أصلية ذات طابع وثائقي مأخوذة من متاحف موزبيق وتمثل أفضل الابداعات للفنانين الموزمبيقيين والذين لهم الريادة فى استحداث فناً تقليدياً لتصوير الحياة فى إفريقيا باستخدام الأخشاب.

وقدم سفير دولة موزمبيق إيضاحا عن هذا الفن وما تعبر عنه هذه المنحوتات الثمينة واللوحات الفنية، وإرتباطها بالثقافات والحضارات والعادات والتقاليد الخاصة بالشعب الموزبيقى وبيئته المحلية.