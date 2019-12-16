الليرة التركية تواصل السقوط الحر.. العملة تسدد فاتورة سياسة أردوغان بالمنطقة

كتب: مدحت عادل

تجددت حالة النزيف التي تعاني منها الليرة التركية، نظرا لحالة عدم اليقين التى تسيطر على أداء الليرة التركية المضطرب متأثرة بحالة التصعيد التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة وترتب عليها مخاوف من تصاعد وتيرة الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية والتعرض إلى عقوبات أمريكية يسدد فاتورتها الاقتصاد التركي.

وسجل سعر صرف الليرة التركية تراجعا إلى أدنى مستوى في نحو شهرين أمام الدولار، حيث جرى تداول الدولار مقابل نحو 5.85 ليرات، لتتراجع العملة التركية نحو 0.6% عن إغلاق يوم الجمعة الماضي.

وتزامن تراجع الليرة التركية مع الخطوات التي اتخذها الجانب الأمريكي مؤخرا، حيث أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مشروع قانون يدعو إلى معاقبة أنقرة على شرائها النظام الصاروخي وتوغلها العسكري داخل سوريا، وهو ما دعا الرئيس التركي بالمقابل بالرد بأن تركيا قد تدرس إغلاق قاعدة إنجرليك الجوية ردا على العقوبات الأميركية المحتملة.

وسبق لليرة التركية فقد أكثر من 9% من قيمتها هذا العام، لأسباب تتعلق بمخاوف التحركات الأمريكية في المستقبل القريب ضد الاقتصاد التركي وتدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن جراء الخلافات بشأن شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس400.