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القبض على بائعين لاستغلالهما 3 أطفال للتسول بمنطقة قصر النيل

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:48 م
القبض على بائعين لاستغلالهما 3 أطفال للتسول بمنطقة قصر النيل المتهمون
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال مباحث

مديرية أمن القاهرة

، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على بائعين لاستقطابهما 3 أطفال لاستغلالهم فى أعمال التسول بمنطقة قصر النيل. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط إدارة رعاية الأحداث مفادها قيام "ص. م. س"  27 سنة بائع و"س. م. س" 45 سنة بائع (شقيق الأول)، يقومان باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول مما يعد ذلك جريمة الاتجار بالبشر بالمخالفة للقانون رقم 64 لسنة 2010م مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقانون رقم 12 لسنة 1996م المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2001م من قانون الطفل. 
 
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما "مبلغ مالي 7570 جنيه، 2 هاتف محمول "اثناء تواجدهما بجوار كوبري قصر النيل ـ  دائرة قسم شرطة قصر النيل وبصحبتهما كل  "ا. ر. ف"  11 سنة بحوزته مبلغ مالي 150 جنيه، و"ا. ع. س" 13 سنة وبحوزته 55 جنيها، و"م.س.ا" 8 سنوات وبحوزته 30 جنيها. 
 
 
وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول نظير التحصل منهما على مبالغ مالية، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات أعمال التسول. 
 
وبمواجهة المتهمين بالتحريات، وما جاء بأقوال المجني عليهم اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واستغلال سالفي الذكر فى أعمال التسول، وان المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، و حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 
 
 

مباحث القاهرة

تسول

اطفال

قصر النيل

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