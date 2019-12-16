العيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة تعالج 163 حالة بالمجان

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

واصلت وزارة الداخلية مبادرتها الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على 163 مواطنا وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ووقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع "مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية"، الكشف الطبى على المواطنين.

واستقبلت العيادات الخارجية 163 حالة بالمستشفيات الثلاث وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.