العفو الدولية تفضح وحشية النظام الإيرانى مع المتظاهرين لمنعهم من كشف قمعه

كتب محمد رضا

كشفت منظمة العفو الدولية، عن فصل جديد من القمع والتجاوزات ضد حقوق الإنسان التى تمارسها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين المحتجين على نظام الملالى المتشدد الحاكم للبلاد منذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، وأشارت المنظمة العالمية إلى تصاعد حدة الاعتقالات والوحشية المتبعة ضد المحتجزين فى المعتقلات بإيران.

قالت منظمة العفو الدولية، فى تغريدات عبر حسابها الرسمى على تويتر، اليوم الاثنين، "تنفذ السلطات الإيرانية حملة قمع وحشية عقب اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد فى 15 نوفمبر، حيث اعتقلت آلاف المحتجين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب لمنعهم من التحدث علنًا عن القمع الإيرانى القاسى".



منظمة العفو الدولية تفضح وحشية النظام الإيرانى مع المتظاهرين

وأضافت المنظمة الدولية، "لقد أجرينا مقابلات مع العشرات من الأشخاص داخل إيران الذين وصفوا كيف احتجزت السلطات الإيرانية المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجى فى الأيام والأسابيع خلال الاحتجاجات وبعدها، وتعرضهم للاختفاء القسرى والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

كانت منظمة العفو الدولية، قد كشفت – فى وقت سابق مطلع شهر ديسمبر الجارى - عن سقوط 208 مواطنين من إيران قتلى خلال الاحتجاجات التى اندلعت فى البلاد منتصف الشهر الماضى على خلفية قرار الحكومة الإيرانية زيادة أسعار المحروقات.