العربية نقلا عن قناة ليبية: مقتل ضباط أتراك فى ليبيا

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن قناة ليبية، قالت إن رئيس مجلس النواب الليبى إعلن مقتل ضباط أتراك فى ليبيا.
العربية نقلا عن قناة ليبية: مقتل ضباط أتراك فى ليبياالإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:10 م
الجيش الليبى
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