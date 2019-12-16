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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:30 م
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الصين تضيف 1.2 مليار طن للاحتياطى النفطى المؤكد هذا العام

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:27 م
الصين تضيف 1.2 مليار طن للاحتياطى النفطى المؤكد هذا العام أرشيفية
رويترز

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قالت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) نقلا عن مؤتمر لصناعة الطاقة إن الصين تتوقع إضافة 1.2 مليار طن للاحتياطى النفطى المؤكد فى 2019، بزيادة أكثر من 25 % عما أضافته فى 2018.

وتتوقع الصين أيضا إضافة 1.4 تريليون متر مكعب لاحتياطيات الغاز الطبيعي، بزيادة 68 % عن إضافة العام الماضي.

وبحسب شينخوا، من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام إلى 191 مليون طن.

وزاد إنتاج الصين من الخام واحدا بالمئة إلى 174.95 مليون طن في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري، حسبما ذكره المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الاثنين، وقفز إنتاج الغاز الطبيعي بقوة إلى 157.5 مليار متر مكعب في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني.


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