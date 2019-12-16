الصحة: افتتاح أول 6 مراكز لتجميع مشتقات البلازما وتصنيعها قريبًا

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الاتجاه لافتتاح أول 6 مراكز لتجميع مشتقات البلازما قريبًا ، للبدء فى تشغيل المشروع القومى لتصنيع مشتقات الدم والاعتماد على إنتاجها محليا بدلا من استيرادها من الخارج .

ويشار إلى أن المصنع معنى بإنتاج مشتقات الدم بداية من مرحلة التبرع بالدم ومروراً بتجميع البلازما حتى المنتج النهائى ويتكلف إنشاء المصنع 6 مليارات جنيه بحسب بيانات وزارة الصحة .