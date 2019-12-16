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السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:33 ص
السيسى: منتدى شباب العالم فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مؤتمرات الشباب بصفة عامة ومنتدى الشباب الذى يعقد مرة كل عام، يعد فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية وليس لها خصوصية الحالة المصرية، متابعا: "الذكاء الاصطناعى مهم لكل شباب العالم".

وأضاف الرئيس السيسى خلال مداخلته فى جلسة "الذكاء الاصطناعى"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، أن مناقشة الذكاء الاصطناعى استدعاء لأمر مهم جدا يتعلق بمستقبل أولادنا فى مصر، باستثناء الدول المتقدمة وبالتالى لا توفتنا الفرصة لشباب مصر من أجل أن تلحق بالركب الصناعى.


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اليوم السابع بلس

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